Lucro da Meta sobe 73% para 13,5 mil milhões de dólares

A Meta, a 'holding' do Facebook, Instagram e WhatsApp, apresentou hoje os resultados trimestrais que revelam um crescimento homólogo dos lucros em 73%, para 13,5 mil milhões de dólares, apesar da subida das despesas com a inteligência artificial (IA).

Por seu lado, o volume de negócios aumentou 22%, para 39 mil milhões de dólares, que corresponde ao extremo superior do intervalo das suas previsões e excedeu as expectativas dos analistas.

O desempenho foi bem acolhido pelos investidores.

Aliás, a ação do grupo californiano valorizava quatro por cento nas trocas eletrónicas depois do fecho da praça nova-iorquina.

Em termos semestrais, o lucro subiu 91%, para 25,834 mil milhões de dólares, e o volume de negócios 25% para 75,527 mil milhões de dólares, muito assente no negócio da publicidade.

O presidente executivo do conglomerado tecnológico, Mark Zuckerberg, destacou, em comunicado, os resultados do trimestre e que a Meta IA "vai a caminho de ser o assistente de IA mais utilizado no mundo no final do ano".