António do Vale honrado por fazer parte de equipa de "homens dos cavalos"

O cavaleiro António do Vale disse hoje estar "muito contente" pela sua estreia em Jogos Olímpicos, depois de ter feito a qualificação de dressage, mas acima de tudo assegurou ter orgulho de integrar uma equipa de "homens dos cavalos".

Chamado à última hora para substituir João Moreira, devido a uma operação de urgência ao cavalo Furst Kennedy Old, António Vale, montado em Fine Fellow, terminou a sua apresentação com 66.910 pontos.

"Estou muito, muito contente, por ser a minha estreia num campeonato destes. Já tinha sido reserva. Estava feliz de ser reserva outra vez", assumiu, em declarações à agência Lusa.

Contudo, António do Vale não se esqueceu do seu companheiro de equipa João Moreira e da forma como todos se uniram para salvar o seu cavalo.

"Para o momento que nós passamos no nosso desporto, hoje em dia com um controlo em cima do bem-estar do cavalo, aqui nestes Jogos Olímpicos viu-se o que é que são os homens dos cavalos, mesmo que, uma ou outra vez, façam um erro. Na altura que um cavalo estava à beira da morte, arregaçámos todas as mangas, o meu chefe de equipa, os veterinários, a equipa toda não queria saber mais dos Jogos Olímpicos, queria salvar a vida de um cavalo, isso é que eu acho que é importante", assumiu.

De resto, António do Vale diz que fez o seu papel, garantindo que está nos Jogos Olímpicos para "servir", "para ajudar a equipa".

"Sinto uma grande honra de estar nesta equipa, com homens de cavalos. Não são atletas olímpicos, são homens de cavalos", afirmou, visivelmente emocionado.

Sobre João Moreira, a quem saiu abraçado no final da sua prova, António do Vale diz que não consegue "fazer a performance dele, mas no coração vai a mesma garra dele" e que deu tudo "também em homenagem a ele e para o motivar, porque ele tem muito tempo para frente e vai ter muitas medalhas".

"Eu quero estar aqui ao lado dele também, porque, além do mais, somos amigos. Mesmo que não fôssemos, na altura de um animal que nós amamos, pelo qual fazemos sacrifícios a toda hora... Porque as pessoas julgam que nós só fazemos sacrifícios para o desporto, mas nós fazemos sacrifícios por eles", disse António do Vale, que deixou cinco filhos em casa com os avós.