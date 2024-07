Direção Regional de Saúde apela ao rastreio das hepatites virais

Está implementado desde 2019, na Madeira, o programa Focus, que visa o rastreio alargado a toda a população utilizadora do sistema público de saúde, para o VIH, a hepatite B e a hepatite C. Desde essa data, tal como o DIÁRIO divulgou na sua edição de domingo, já foram realizados 62 200 rastreios e diagnosticados 77 casos de hepatites B e C.

Numa nota à imprensa, a DRS dá conta de que Foram realizados 55 mil testes de hepatite C, 62 novas infeções ativas de hepatite C e verificando-se que 200 pessoas já tinham tido contacto com o vírus. Em relação ao rastreio da hepatite B, que iniciou há cerca de um ano, foram realizados 7 200 testes, identificados 15 novos casos e 100 pessoas assintomáticas.

Nesse sentido, apela à população a que participe nestes rastreios. Em 2023, no âmbito do programa FOCUS, destaca-se a realização de testes de rastreio a 20 995 pessoas, dos quais 12 520 rastreios à hepatite C e 161 rastreios para a hepatite B.

Existem atualmente, medidas de prevenção eficazes para as hepatites B e C, incluindo testes precoces, a vacinação contra o VHB, medidas de redução de danos para prevenir a transmissão de infeções transmitidas pelo sangue através do consumo de drogas injetáveis e sexo seguro.

A hepatite crónica, causada por infeções pelos vírus da hepatite B e C, está entre os principais fatores de risco para o cancro do fígado, a sexta principal causa de mortes relacionadas com o cancro na Europa, representando quase 55 000 mortes em 2022.