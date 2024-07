Como vai o Campeonato de Ralis Coral da Madeira?

Numa nota à imprensa, enviada esta tarde, é feito o balanço, de um campeonato de ralis que este ano manteve, num modo geral, as mesmas regras da edição anterior e um calendário com sete eventos entre março e novembro.

"A época teve início em Machico e aí Miguel Nunes, novamente fazendo equipa com João Paulo num Skoda Fabia Rally2 Evo, recolheu o máximo de pontos. João Silva, agora com Luis Rodrigues também num Skoda Fabia Rally2 Evo, foi segundo mas foi o mais rápido em 3 das 9 classificativas. Miguel Caires, sempre com João M. Sousa numa viatura idêntica à dos seus adversários, ocupou o lugar mais baixo do pódio.

A competição regressou à estrada a meio de abril na Calheta. A oeste, Nunes voltou a vencer mas não conseguiu somar o máximo de pontos pois João Silva, segundo somou também a bonificação da vitória no último troço cronometrado. Miguel Caires voltou a os acompanhar no pódio. Seguiu-se uma reviravolta no campeonato no começo de maio em São Vicente. A norte, Silva colocou-se na frente e Nunes, quando seguia no seu encalço, deu um toque e desistiu.

Com a primeira vitória do ano e de um pódio partilhado com Miguel Caires e José Camacho, o piloto o Skoda da FX passou a liderar o campeonato. A meio de julho, a emoção foi à Ribeira Brava. Silva conseguiu o seu triunfo do ano mas apenas ganhou 2 pontos de vantagem ao seu maior rival, na media em que Nunes conseguiu quatro dos pontos de bonificação pela velocidade em prova especial. Com estes resultados, João Silva lidera a competição instituída pela FPAK com 14 pontos de vantagem para Miguel Nunes. Miguel Caires é terceiro, depois de ter estado sempre no pódio e de também já ter sido o mais veloz nos troços cronometrados em seis ocasiões.

Na competição destinada aos utilizadores de viaturas de duas rodas motrizes, o triunfo coube sempre a Vasco Silva, regressado à competição com Tiago Fernandes num Renault Clio Rally4 mas que na Ribeira Brava esteve ao volante de um Peugeot 208 Rally4. O seu adversário mais próximo tem sido Rui Jorge Fernandes, com João P. Freitas também num Renault, que deveria ter vencido na última prova realizada mas furou nos quilómetros finais. Artur Quintal, com Peugeot 208 Rally4, é terceiro. Ivo Sardinha, navegado por Marco Leça num Peugeot 208 R2, segue na frente do Troféu Eng. Rafael Costa".

Classificação: 1.º João Silva, 97; 2.º Miguel Nunes, 83; 3.º Miguel Caires, 71; 4.º Vasco Silva, 48; 5.º José Camacho, 41; 6.º Rui Pinto, 40; 7.º Rui J. Fernandes, 31; 8.º Artur Quintal, 18; 9.º Filipe Pires e Vítor Sá, 14; 11.º Renato Pita, 10; 12.º Cláudio Nóbrega, 9; 13.º Filipe Silva e Pedro M. Gomes, 6; 15.º Emanuel Martins e Gil Silva, 5; 17.º Nuno Ferreira e Nuno Figueira, 4; 19º Ivo Sardinha, Sandro Teixeira, José Jarimba, Jerónimo Silva e João Passos, 3. Estão classificados 48 pilotos.