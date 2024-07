PSD destaca importância da gratuitidade dos passes para estudantes e idosos

O grupo parlamentar do PSD realizou, esta manhã, uma iniciativa de proximidade com o intuito de destacar uma "importante medida relativa à mobilidade", nomeadamente a gratuitidade dos passes para jovens até aos 23 anos e para os maiores de 65 anos.

"É fundamental que o acesso à mobilidade entre os concelhos da Região seja uma prioridade com um transporte público com qualidade e capacidade para fazer diferença no dia-a-dia das pessoas", considera Bruno Melim que foi o porta-voz desta iniciativa.

De acordo com o parlamentar, esta é uma medida que, não só apoia os jovens e os idosos, mas também promove a coesão social e a inclusão. “No investimento orçado em 36 milhões de euros, mais do que o investimento na gratuitidade que chega a milhares de madeirenses, o essencial é garantir que temos uma capacidade de, hoje, ligar todos os concelhos da Região", disse.

Esta é uma medida aprovada em sede de Orçamento, mas que o social-democrata salienta que "apenas foi aprovada por alguns partidos e que contou com os votos contra do PS e do JPP". "É preciso lembrar que esta medida está hoje no terreno porque houve um conjunto de partidos que foram responsáveis pela capacidade de garantir de colocar como prioridade a mobilidade dos madeirenses. [Os que votaram contra] não tiveram a capacidade de se sentar à mesa de diálogo e perceberem que esta é uma medida significativa e que muda de uma forma clara a vida das pessoas", terminou.