Governo chinês nega que China apoie a posição russa na guerra

O ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yi, negou ontem que a China apoie a Rússia na guerra contra a Ucrânia, apesar dos "fortes laços económicos, diplomáticos e militares com os russos", noticia a AFP.

A tomada de posição do governante chinês foi feita durante uma reunião com o seu homólogo norte-americano, Antony Blinken, segundo um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês publicado após o encontro.

Segundo a nota, o governo chinês apresenta-se como "um interlocutor comedido em relação aos ocidentais" que "estão a colocar lenha na fogueira" do conflito ao entregar armas à Ucrânia.

Vários países ocidentais, nomeadamente os Estados Unidos, criticam a China por ter reforçado o seu apoio económico a Moscovo e acusam as empresas chinesas de venderem produtos na Rússia para apoiar o esforço de guerra do Kremlin.

"A China opõe-se a ser difamada e a falsas acusações feitas contra ela", disse Wang Yi a Antony Blinken, acrescentando que os chineses não aceitarão "pressões nem chantagens" e que tomarão "medidas firmes e eficazes para salvaguardar os seus interesses e os seus direitos".

A China, que partilha com a Rússia o desejo de constituir um contrapeso aos Estados Unidos, nunca condenou a invasão russa e acusa a NATO de negligenciar as preocupações de segurança de Moscovo.

No entanto, o gigante asiático também apelou no ano passado, num documento sobre a guerra, ao respeito pela integridade territorial de todos os Estados e, portanto, da Ucrânia.

"Continuaremos a promover conversações de paz" entre Kiev e Moscovo, afirmou Wang Yi.

Os Estados Unidos sancionam empresas chinesas acusadas de apoiar o esforço de guerra russo.