'Chefs Get Together' com partilha de experiências

O restaurante 'Horta', do resort Vila Porto Mare, no Funchal, é esta sexta-feira, 26 de Julho, ponto de encontro de dois chefs para o evento gastronómico 'Chefs Get Together', uma iniciativa do Portobay Hotels & Resorts que permite a partilha de experiências entre os chefes dos vários restaurantes do grupo.

O chefe residente Santiago Anolles recebeu o chefe João Espírito Santo, do restaurante Bistrô4, do hotel PortoBay Liberdade, em Lisboa.

O menu, especialmente preparado para este evento, pretendeu destacar o conceito de comida saudável e de conforto, que caracteriza o restaurante 'Horta'. "Num ambiente de comida conforto podemos buscar muito das nossas experiências da nossa horta PortoBay e não só contribuir e diferenciar menus, mas também deixar algumas mensagens de mercado local", começou por referir o CEO do grupo madeirense, António Trindade, durante a apresentação do evento, esta tarde.

Acrescenta ainda que o restaurante, que foi recomendado pelo Guia Michelin no primeiro ano de existência, é enriquecido com sabores portugueses e ingredientes da horta PortoBay. "O 'Horta' tem um factor diferenciador. Além de ter sido logo no primeiro ano recomendado pelo Guia Michelin, é também o segundo restaurante a tirar um proveito directo da nossa relação com a nossa horta".

No total 73 participantes, que esgotaram as inscrições no evento, terão a oportunidade de escolher entre um menu de degustação de 3 ou 4 pratos, além de poderem optar por um menu à la carte especial. Para complementar a experiência estará disponível uma opção de harmonização de vinhos para cada momento.

"O menu vai reflectir um pouco da grande proximidade que existe entre todos os chefes do Porto Bay e o grande diálogo. Eu trago de Lisboa os produtos que eu trabalho lá: trago o camarão do Algarve, trago o abacate madeirense e no prato principal vou apresentar um prato vegetariano", explicou aos jornalistas o chefe João Espírito Santo, que também é madeirense.

O chefe convidado apresentará esta noite dois pratos: uma entrada, que contará com um tártaro de camarão, e um prato principal, onde utilizará, também, ingredientes do continente.

Afirma que faz questão de levar produtos madeirenses para o restaurante do grupo em Lisboa: "Nós em Lisboa fazemos questão de fazer um pouco de cada lugar: um pouco do Brasil, do Algarve, da Madeira, do Porto e de Lisboa. Recolhemos um pouco dos sabores de onde estamos e de onde o grupo está incluído".

Para o chefe residente Santiago Anolles esta iniciativa permite que "os chefes estejam mais perto uns dos outros, já que estamos longe fisicamente. É bom juntarmo-nos com colegas para trocar informações".

Porto Bay abre novo hotel no Algarve em 2025

Na ocasião, António Trindade revelou que o grupo hoteleiro passará a explorar mais um hotel em terras algarvias. "Passámos dos 314 quartos para os 660 quartos no Algarve. É um dos nossos objectivos ter áreas de produção que possam servir directamente os hotéis onde estamos situados", disse.

O próximo 'Chefs Get Together' terá lugar no Porto, a 7 de Setembro, no restaurante Bistrô Flores. O chefe residente Pedro Spínola convidará o chefe Santiago Annolles e o chefe Élio Olim.