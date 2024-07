Associação partilha "imagens assustadoras" de insalubridade habitacional

A Associação Ajuda a Alimentar Cães divulgou esta quarta-feira, 10 de Julho, "imagens assustadoras" de um caso de insalubridade habitacional na Madeira.

A organização sem fins lucrativos associada à causa animal expôs ontem a história de um homem com transtornos mentais que vivia com o seu cão, o Shiva, em condições deploráveis num apartamento, que acabou por ser penhorado. O animal foi resgatado e está agora disponível para adopção.

A associação dá conta que "foi o próprio tutor a pedir ajuda" para o resgate do Shiva, que se encontrava "completamente cheio de pulgas, carraças e a cheirar muito mal".

Numa publicação nas redes sociais, a associação relata que o caso de insalubridade foi denunciado "dezenas de vezes" às entidades públicas competentes, contudo, "nunca foi feito absolutamente nada" para ajudar o indivíduo.

Temos pena que as entidades responsáveis nunca tenham feito nada para realmente ajudar este senhor que já esteve internado várias vezes na Casa São João de Deus mas depois regressava sempre para estas condições de insalubridade. Apesar de alertarmos dezenas de vezes a Assistente Social responsável pelo caso dele sobre as condições que vivia, inclusive termos enviado várias fotografias para perceberem realmente a gravidade da situação, nunca foi feito absolutamente nada. Sabemos que os vizinhos também pediram ajuda muitas vezes. Nenhuma entidade ajudou. Ninguém ajudou. Ajuda a Alimentar Cães

"Não é uma pessoa alcoólica, toxicodependente nem com qualquer outro vício. É apenas uma pessoa com um bom coração mas com a mente frágil e que precisa de ajuda", descreve a associação, que garante que o animal de porte médio foi sempre bem tratado pelo tutor.

A Ajuda a Alimentar Cães lança um apelo à população para que esteja atenta ao próximo e critica a inacção: "Vivemos numa Ilha onde a maioria faz de conta que trabalha e na realidade ninguém quer saber de ninguém e temos pessoas com graves problemas a precisar de ajuda e que nunca são ajudadas".