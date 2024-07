Três mortos em tiroteio entre soldados ucranianos

Um tiroteio entre soldados ucranianos destacados na região de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, causou três mortos e quatro feridos, adiantou hoje uma divisão do Exército ucraniano.

"Os soldados utilizaram armas de fogo numa das unidades, num contexto de relações pessoais. Três soldados foram mortos e outros quatro ficaram feridos", frisou a divisão de Khortytsia, sem adiantar mais pormenores sobre o incidente.

Os feridos estão em estado grave e a polícia está no local, segundo a mesma fonte.

"A administração está a tomar todas as medidas necessárias para evitar que tais incidentes se repitam no futuro", acrescentou.

As circunstâncias do incidente ainda não eram claras e o Exército não adiantou quem foi o responsável, afirmando apenas que as armas foram utilizadas por motivos pessoais e não militares.

A violência entre militares no ativo é um assunto sensível na Ucrânia, mas os tiroteios são raros.

Em janeiro de 2022, semanas antes da invasão russa, um recruta da guarda nacional ucraniana de 21 anos matou quatro soldados e um civil com uma arma automática numa fábrica aeroespacial.

Em maio de 2024, um soldado russo de 57 anos, recrutado numa colónia penal, terá morto a tiro seis dos seus camaradas na região oriental de Donetsk.

A Ucrânia tem contado com ajuda financeira e em armamento dos aliados ocidentais desde que a Rússia invadiu o país, em 24 de fevereiro de 2022.

Mas já no terceiro ano de guerra, as Forças Armadas ucranianas têm-se confrontado com falta de soldados e de armamento e munições, apesar das reiteradas promessas de ajuda dos aliados ocidentais, que começaram entretanto a concretizar-se.

Os aliados de Kiev também têm decretado sanções contra setores-chave da economia russa para tentar diminuir a capacidade de Moscovo de financiar o esforço de guerra na Ucrânia.