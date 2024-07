Incêndio em forno de pizzaria na Nazaré extinto pelos funcionários

Um foco de incêndio no forno de uma pizzaria localizada na Rua da Bolívia (Nazaré) causou algum alarme por volta das 13h30 desta quarta-feira, tendo sido mobilizados os Bombeiros Sapadores do Funchal.

Mas quando a viatura, com cinco bombeiros, chegou ao local, as chamas já tinham sido dominadas pelo pessoal do estabelecimento, com recurso a um extintor. Por isso, os profissionais de socorro limitaram-se a assegurar a ventilação do restaurante.