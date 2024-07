Sente-se à mesa no terraço do Restaurante Atlantis e faça uma refeição com sabor a mar

Comer peixe fresco, com vista para o oceano Atlântico, é o que pode fazer se reservar mesa no restaurante Atlantis, no Caniço-de-Baixo.

Entre as especialidades da casa estão o polvo grelhado sobre risoto de tinta de choco e molho romesco, e o tradicional filete de espada com esmagada de batata-doce.

Todos os dias está ainda disponível uma selecção de mariscos, como lapas e camarões. E de sobremesas, as honras da casa vão para uma leve panacota de coco com couli de manga.

Restaurante Atlantis

Complexo Balnear Lido Galomar, piso -3

Sentido Galo Resort

Caniço-de-Baixo

Informações e reservas:

Contacto: 291 930 930 | [email protected]

Protocolos/descontos: Câmara Municipal do Funchal e Galo Active Health Club.