22 pessoas salvas na Madeira pela Marinha Portuguesa nos primeiros seis meses do ano

A Marinha Portuguesa, através do Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal, coordenou 17 acções de busca e salvamento na Madeira, tendo sido resgatadas 22 pessoas, no primeiro semestre de 2024. Só no mês de Junho foram coordenadas 5 acções de busca e salvamento, tendo sido resgatadas 11 pessoas.​



Em nota enviada à comunicação social, a Marinha Portuguesa dá conta que em relação aos quantitativos dos primeiros seis meses do ano, na área de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa, foram registados 121 incidentes em que foram salvas 135 pessoas.



Na área de responsabilidade de Ponta Delgada foram coordenadas 89 ações de busca e salvamento, tendo sido resgatadas 30 pessoas.

No mês passado foram registadas um total de 37 acções de busca e salvamento e foram salvas 70 pessoas, sendo que na área correspondente ao Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo (MRCC) de Lisboa foram registados 13 incidentes em que foram salvas 54 pessoas.



Na área de responsabilidade do MRCC de Ponta Delgada foram coordenadas 19 ações de busca e salvamento, tendo sido resgatadas 5 pessoas.​