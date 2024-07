Funchal entre as cidades que apresentam mais casas com ar condicionado

O Funchal está entre as cidades que apresentam mais casas com ar condicionado.

Apesar de estarmos em pleno Verão e os termómetros do país já terem registado temperaturas elevadas, apenas 30% das casas em Portugal têm sistema de ar condicionado, segundo uma análise realizada pelo Idealista.

Faro e Viseu são as cidades que apresentam mais casas com ar condicionado anunciadas para venda e arrendamento 50% e 40%, respetivamente, seguindo-se na lista Braga (38%), Aveiro (34%), Lisboa (33%), Leiria (30%), Funchal (29%), Porto (29%), Évora (25%), Coimbra (24%) e Setúbal (23%), revela.

Em sentido contrário, segundo o Idealista, encontram-se Vila Real (12%) e Guarda (14%), que são as cidades portuguesas com menos casas anunciadas para venda e arrendamento equipadas com A/C. Seguem-se Santarém (17%), Castelo Branco (19%) e Viana do Castelo (21%).