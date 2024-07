Arranca hoje a 2.ª edição do projecto 'Impulso'

Começou esta a 2.ª edição do projecto 'Impulso', com a exposição 'Retratos da Nossa Gente', de Ana Jesus, no Teatro Municipal Baltazar Dias. A abertura contou com a presença da presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra. Este ano a autarquia do Funchal reforçou o investimento para 35 mil euros.

A iniciativa, dinamizada pelo município do Funchal, irá decorrer entre 10 e 12 de Julho no Teatro Municipal Baltazar Dias e no Auditório do Jardim Municipal, com a participação de 5 jovens artistas, abrangendo diversas áreas: Laura Aguilar (teatro), Simão Duarte (música), Bruno Ferreira (dança), Michel Freitas (cinema) e Ana Jesus (artes visuais).

O projeto 'Impulso', lançado em 2023, tem por objectivo apoiar anualmente jovens artistas, entre os 18 e os 30 anos, para que possam desenvolver os seus primeiros projectos artísticos e profissionais em nome próprio.

A autarquia do Funchal pretende não apenas investir financeiramente no projecto e nos jovens, mas também possibilitar que estes sejam acompanhados pela equipa da CMF a nível de produção, técnica e comunicação.

A 1.ª edição contou com a participação de 4 artistas, nesta 2.ª edição, serão apoiados 5 artistas. Em 2025, a Câmara Municipal do Funchal pretende alargar o apoio a 6 artistas, numa lógica de crescimento sustentável da iniciativa.

A exposição da Ana Jesus é o primeiro projecto artístico individual no Funchal e representa a continuidade de um trabalho anterior 'Feito em Casa', exposto no Reino Unido. Este trabalho abre uma janela para a cultura madeirense, destacando frutas, flores, o bailinho e as vestimentas tradicionais, explorando o sentimento de comunidade e orgulho do que é tão caracteristicamente madeirense.

Além desta exposição, decorre, hoje, pelas 20 horas, o espectáculo de dança, no Auditório do Jardim Municipal, de Bruno Ferraz com o projecto 'Dissociado' que alerta sobre a desvalorização dos sintomas da dissociação, que podem evoluir para patologias mais graves e difíceis de gerir. A peça conta com a participação dos bailarinos Tomás Soares, Catarina Fernandes e Carlota Silva.