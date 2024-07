Questionado sobre a publicação do ex-presidente do Governo Regional e do PSD-Madeira, Alberto João Jardim, na rede social X, sobre ter dado "um traço" por duas vezes no boletim de voto, uma delas nas últimas Regionais de 26 de Maio, Miguel Albuquerque diz não ter lido.

"Não li o que ele disse" Miguel Albuquerque

Tal como noticiado pelo DIÁRIO no passado domingo, o antigo governante revelou que o fez pela primeira vez em 2015 nas Eleições Legislativas Nacional, em que Pedro Passos Coelho era o líder da lista da coligação PSD/CDS e nas últimas Regionais.