Pelo menos sete mortos após desabamento de prédio no oeste da Índia

Pelo menos sete pessoas morreram no desabamento de um edifício de vários andares no estado de Gujarat, no oeste da Índia, decorrendo ainda as operações de resgate para encontrar possíveis vítimas nos escombros.

"Uma mulher foi resgatada com vida e sete corpos foram recuperados e enviados para autópsia. Ainda estamos a limpar os escombros", disse hoje à agência noticiosa indiana ANI o vice-comissário da polícia Rajesh Parmar, que está destacado na cidade de Surat, onde ocorreu o colapso.

As operações de resgate decorrem há mais de 12 horas, acrescentou.

Nas redes sociais, as imagens do local do colapso mostram diversos operários a remover os escombros com a ajuda de escavadoras.

O desabamento do edifício ocorreu no sábado, por razões ainda desconhecidas, sendo que a região tem registado fortes chuvas nos últimos dias.

O edifício tinha cerca de 30 apartamentos, mas a maior parte deles estava desabitado e vários dos residentes não se encontravam em casa no momento da derrocada, disse no sábado à noite o comissário da polícia de Surat, Anupam Gehlot, aos meios de comunicação social.

Acidentes deste tipo são relativamente comuns na Índia, muitas vezes devido ao mau estado das infraestruturas e à falta de manutenção.

Adicionalmente, a atual época das monções aumenta a possibilidade de deslizamentos de terras, uma vez que a chuva afeta as estruturas dos edifícios.