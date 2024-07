Trump usa tentativa de assassínio para pedir fim dos processos criminais que enfrenta

O ex-presidente norte-americano Donald Trump usou a tentativa de assassínio de que foi alvo no sábado para exigir hoje o fim de "todos" os "ataques políticos" que enfrenta, aludindo aos processos criminais abertos contra si.

Numa mensagem na rede Truth Social, Trump comemorou hoje a decisão de uma juíza da Florida de arquivar o caso relacionado com a sua retenção de documentos confidenciais após ter deixado a Casa Branca, em 2021, os quais levou para a sua mansão em Mar-a-Lago.

Na mensagem, o ex-presidente relacionou a tentativa de assassínio que sofreu no sábado durante um comício na Pensilvânia, onde ficou ligeiramente ferido, com os processos judiciais que enfrenta em diferentes partes do país.

"À medida que avançamos para unificar a nossa nação após os acontecimentos horríveis de sábado, esta rejeição da acusação ilegal na Florida deveria ser apenas o primeiro passo, seguido rapidamente pela rejeição de todas as caças às bruxas", disse Trump, referindo-se aos processos judiciais que enfrenta.

Em 31 de maio, Trump tornou-se o primeiro ex-presidente na história norte-americana a ser acusado criminalmente, num caso em Nova Iorque no qual é acusado de falsificar documentos comerciais durante a campanha de 2016 para encobrir um alegado caso com a atriz pornográfica Stormy Daniels.

Além disso, o ex-presidente é acusado em Washington DC pelas suas tentativas de reverter os resultados das eleições de 2020, nas quais perdeu para o atual Presidente, o democrata Joe Biden, e enfrenta acusações semelhantes na Geórgia por supostas tentativas de influenciar os resultados eleitorais naquele estado.

No entanto, em 01 de julho, o Supremo Tribunal decidiu que Trump gozava de imunidade parcial por ter servido como Presidente, o que criou incerteza sobre o futuro destes casos.

Devido a esta decisão, o juiz do processo mais avançado, em Nova Iorque, decidiu adiar a leitura da sentença para setembro.

Na sua mensagem, Trump reiterou as acusações de que todos estes casos foram orquestrados por motivos políticos, mas, numa escalada de tom, foi mais longe ao incluir o ataque de sábado no quadro desses alegados ataques contra si.

"O Departamento de Justiça Democrata coordenou TODOS esses ataques políticos, que são uma conspiração de interferência eleitoral contra mim, o oponente político de Joe Biden. Vamo-nos unir para ACABAR com toda a instrumentalização do nosso sistema de justiça e tornar a América grande novamente!", defendeu.

Trump está atualmente em Milwaukee para a convenção do seu partido, que começa hoje e onde será oficialmente designado como candidato republicano às eleições de novembro.

A tentativa de assassínio de que foi alvo Trump reforçou entre os seus seguidores a sua imagem de líder perseguido, aumentando a intensidade do apoio que recebe da sua base eleitoral.