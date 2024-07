Núcleo de Expressão Artística da Quinta do Leme presta apoio a todas as escolas da Região

O Presidente do Governo Regional da Madeira, na companhia dos secretários regionais de Educação e Infra-estruturas, visitou esta quarta-feira, 10 de Junho, o recém requalificado Núcleo de Expressão Artística do Complexo Quinta do Leme. O espaço presta serviços a todas as escolas da Região no âmbito das artes.

Na ocasião, o chefe do executivo madeirense defendeu ser "essencial" reforçar "toda a componente" do apoio artístico e das actividades extracurriculares.

"A criatividade hoje é um elemento fundamental para o futuro", disse Albuquerque, apontando que o Governo Regional tem incentivado a prática artística e desportiva junto dos mais jovens.

O projecto de reabilitação do Núcleo de Expressão Artística da Quinta do Leme, iniciado em 2023, ficou concluído este ano e representa um investimento público de 380 mil euros.

A obra, executada através da Secretaria Regional de Equipamentos e Infra-estruturas, permitiu reabilitar integralmente um dos edifícios do Complexo Quinta do Leme. Foram criadas uma sala de formação para cerca de 20 pessoas, duas salas para atelier de costura, uma sala de costura e têxteis, uma lavandaria e uma arrecadação, as instalações sanitárias já existentes foram requalificadas.

O novo Núcleo de Expressão Artística é tutelado pela Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia.

Refira-se que o Complexo da Quinta do Leme, constituído por diversos edifício presta serviços a toda a comunidade educativa da Região no âmbito da Educação Especial; da Educação Artística; da Educação Desportiva; Transportes; e ainda no âmbito da manutenção dos equipamentos escolares.

O núcleo de Educação Especial da Quinta do Leme acompanha actualmente 27 estudante até aos 18 anos com deficiência profunda. O núcleo de transportes presta serviço a 80 alunos com mobilidade reduzida.