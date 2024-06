Bugalho diz que ainda não escreveu nenhum discurso e vai "continuar sorridente"

O cabeça de lista da AD às europeias, Sebastião Bugalho, disse ainda não ter escrito nenhum discurso para a noite eleitoral de hoje e assegurou que irá "continuar sorridente".

Em declarações aos jornalistas, pouco antes das 19:00, à chegada ao hotel junto ao Marquês de Pombal (em Lisboa), onde a AD (coligação que junta PSD, CDS-PP e PPM) vai acompanhar a noite eleitoral, Bugalho disse estar satisfeito com a indicação de uma menor abstenção nestas eleições.

"Olho com satisfação por saber que os portugueses estão a participar num ato eleitoral que defende os portugueses na Europa e que é fundamental para o seu futuro", afirmou.

O cabeça de lista da AD chegou sorridente, "com o mesmo sorriso desta manhã", e questionado se já escreveu algum discurso de vitória ou derrota, respondeu negativamente.

"Ainda não escrevi nenhum discurso, posso dizer que estou sorridente e vou continuar sorridente", afirmou.

Bugalho disse não ter razões para estar nervoso, mas para "estar orgulhoso" da campanha, do programa e da equipa que a AD apresentou a estas eleições europeias.

"Estando a decorrer ainda o ato eleitoral, não vou fazer campanha por respeito aos portugueses, mas desejo a todos uma ótima tarde e certamente falaremos daqui a pouco", afirmou.

Pelas 18:30, tinha chegado o secretário-geral do PSD, Hugo Soares, que não quis prestar declarações aos jornalistas antes de as urnas fecharem.

"Os portugueses ainda estão a votar e nós somos daqueles que respeitamos o ato eleitoral ate ao fim", afirmou

O líder do CDS-PP e ministro da Defesa, Nuno Melo, chegou antes das 18:00 e disse que "a expectativa é de vencer as eleições".

Por enquanto, apenas a comunicação social se concentra na sala onde serão feitas as declarações da noite eleitoral, com cerca de 120 cadeiras para os militantes e apoiantes da AD.

A AD acompanha a noite eleitoral no mesmo local onde também esteve nas legislativas de março e, na parte exterior, é visível o reforço da polícia em relação a essa ocasião, depois de ativistas climáticos terem atingido nessa noite o hotel com tinta vermelha.

Mais de 10,8 milhões de eleitores recenseados no território nacional e no estrangeiro votam hoje para escolher 21 dos 720 eurodeputados do Parlamento Europeu.

A estas eleições, para as quais se inscreveram para votar antecipadamente no passado domingo mais de 252.000 eleitores, concorrem em Portugal 17 partidos e coligações.