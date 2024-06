Menor abstenção em 'Europeias' dos últimos 15 anos quase alcançada

Estas Eleições Europeias registam, até ao momento, quando apenas falta o fecho das urnas nos Açores, que só acontece daqui a uma hora, uma abastenção mais baixa do que a verificada nos últimos 15 anos em eleições desta natureza.

Até ao momento votaram 36,41% dos cidadãos portugueses devidamente inscritos nos cadernos eleitorais. Juntam-se a estes os 17,37% dos eleitores comunitários não nacionais, que integram os mesmos cadernos. Na prática já votaram mais eleitores do que em 2019, do que em 2014 e do que em 2009, embora neste último a taxa de participação tenha sido um pouco superior à que se verificava às 19 horas, na ordem dos 36,77%.

As televisões nacionais, como vem sendo habitual em todos os sufrágios, deram conta, às 19 horas, da sua projecção para a abstenção no todo nacional. A RTP, em conjunto com a Universidade Católica, apontava para uma taxa entre os 60 e os 63%, sendo que a projecção mais elevada já estava prestes a ser concretizada com os dados anunciados, a cada 5 minutos pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna.