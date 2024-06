Marta Temido espera um "domingo de ampla participação" nas eleições

A cabeça de lista do PS às europeias, Marta Temido, disse hoje esperar que seja "um domingo de ampla participação" nas eleições que considera serem "as mais importantes", reiterando que os portugueses podem votar em "qualquer mesa de voto".

Marta Temido votou esta manhã no Liceu Camões, em Lisboa, na secção de voto 1 e não encontrou qualquer fila, colocando o seu boletim na urna às 09:40 e tendo depois cumprimentado todos os que estão a trabalhar nas restantes oito secções de voto que ficam dentro do pavilhão da escola.

"O que é esperado é que hoje seja um domingo de ampla participação, que todos e todas tenham a perceção de que esta é provavelmente uma das eleições europeias mais importantes das nossas vidas e que portanto saiam de casa e se dirijam a uma qualquer mesa de voto", disse aos jornalistas, já no exterior da escola.

Para Marta Temido "é importante continuar a insistir" que os portugueses "podem votar em qualquer mesa de voto hoje, bastando levar o cartão do cidadão".

Considerando "cedo ainda" para antecipar o que pode ser a participação, a cabeça de lista do PS sublinhou que esta primeira experiência deste modelo "está a funcionar muito bem" e "isso é um apelo a que as pessoas saiam e experimentem esta possibilidade".

Questionada se sente que fez tudo para que as pessoas saiam de casa para votar, Marta Temido referiu que aquilo que foi "o esforço diário" de todas as forças políticas e dos jornalistas "foi no sentido de que as pessoas percebessem o que está em causa e que se mobilizassem para votar e para escolher".

"Obter o melhor resultado que os portugueses nos queiram dar, que a confiança dos portugueses nos queira dar. Evidentemente que os partidos políticos concorrem para ganhar eleições e nós sabemos que quanto melhor for o nosso resultado, melhor defendidos ficarão os cidadãos e os europeus", respondeu, quando questionada sobre expectativas para esta noite eleitoral.

Sobre se esta novidade nas eleições deste ano foi bem percebida pelos portugueses, a candidata apontou que, na rua, ouviu das pessoas "uma manifestação de grande satisfação por esta possibilidade não só de voto antecipado, mas também de voto em qualquer local, ainda misturado com algum desconhecimento sobre esta possibilidade".

"Independentemente dos resultados, o facto de conseguirmos diminuir a abstenção é sempre importante e aquilo que ouvimos nos últimos tempos foi as pessoas a referirem que iriam votar. Isso é um bom sinal sobretudo quando ouvimos de faixas etárias mais jovens. Isso nunca é um inimigo da democracia ou dos resultados, é a expressão da participação popular", respondeu.

Sobre o que fará antes de ir para quartel general do PS para esta noite eleitoral, Marta Temido espera "poder ler e descansar".

Um bocadinho aquilo que já fiz ontem [sábado], hoje com aquela sensação de o corpo começar a ceder àquilo que foi o cansaço, mas também já em estado de alerta para aquilo que aí vem. Vai ser um dia dividido entre um sentimento de descanso e um sentimento de recomeçar a ter energias para o que aí vem", antecipou.

As mesas de voto para as eleições europeias abriram hoje às 08:00 em Portugal Continental e na Madeira, encerrando às 19:00.

Pela primeira vez, é possível votar sem ser na mesa de voto habitual, bastando apresentar um documento de identificação oficial com fotografia atualizada junto de qualquer assembleia de voto.

A estas eleições, para as quais se inscreveram para votar antecipadamente no passado domingo mais de 252.000 eleitores, concorrem em Portugal 17 partidos e coligações.

Em 2019, nas anteriores eleições europeias, Portugal registou a pior taxa de abstenção (68,6%) desde que pertence à União Europeia, em contraciclo com a participação na Europa - cerca de 50%.