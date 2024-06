“Nós não podemos arriscar-nos a perder o CINM", alerta Sérgio Gonçalves

Sérgio Gonçalves assegura que, se for eleito ao Parlamento Europeu irá defender, "de forma intransigente", o Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM), tendo em conta a importância do mecanismo para a diversificação da economia regional e para a criação de postos de trabalho.

Em conferência de imprensa realizada esta tarde, o candidato do PS-Madeira às eleições europeias lembrou que o CINM tem três componentes – os Serviços Internacionais, o Registo Internacional de Navios e a Zona Franca – e destacou o contributo importante que tem dado para o desenvolvimento da Região. Como realçou, o CINM conta com mais de 2.600 empresas sediadas e mais de 4.000 trabalhadores, sendo a larga maioria destes empregos qualificados e bem remunerados, o que reforça a importância da defesa do Centro na Europa.

Segundo explicou Sérgio Gonçalves, "este é um mecanismo que está dentro dos auxílios de Estado, que precisa de aprovação da Comissão Europeia e que é fundamental continuar a defender".

“Nós não podemos arriscar-nos a perder o CINM, um instrumento tão importante para a Região, e temos, inclusivamente, de ser capazes de desenvolver novas valências”, afirmou, referindo-se especificamente à incorporação das novas tecnologias, para que seja possível desenvolver novas áreas de negócio, criar mais postos de trabalho e dar mais oportunidades às futuras gerações.

O candidato socialista frisou que isto só será possível se a Região tiver representantes no Parlamento Europeu e salientou que "o PS é o único partido que tem condições de eleger um candidato da Madeira e que está a fazer a defesa do projeto europeu".

“Enquanto outros podem arriscar um retrocesso, nós queremos avançar, continuar a desenvolver este projeto, de forma integrada, assente em valores de solidariedade e que desenvolva em particular os territórios como a Madeira, uma região ultraperiférica, insular e que precisa deste tipo de mecanismos”, declarou.