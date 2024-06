Arraial Madeirense 'Gente Ajudando Gente' este domingo

Este Domingo, dia 9 de Junho, entre as 12h e as 22h, realiza-se o 1.º Arraial Madeirense 'Gente Ajudando Gente', que irá ter lugar na Rua Penha de França.

A iniciativa, que é organizada pela Gente Ajudando Gente - Associação Pe. Bernardino Andrade de Solidariedade Social, pretende angariar fundos para ajudar os membros mais desfavorecidos da comunidade.

O evento, realizado a 100% por voluntários, trata-se de um Arraial Madeirense com música ao vivo, espetada, bolo do caco, pão de casa, bebidas alcoólicas e não alcoólicas, etc.