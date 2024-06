Liga Portuguesa Contra o Cancro e Centro da Mãe apoiados em 16.250 euros

A Câmara Municipal do Funchal concedeu ao Núcleo Regional da Liga Portuguesa Contra o Cancro e ao Centro da Mãe um euro por cada tonelada de resíduo de embalagem (papel/cartão, plástico, metal e vidro) enviada para reciclagem pelos municípes, num total de 16.250 euros.

Em 2023, a CMF enviou para reciclagem 8.125 toneladas de resíduos de embalagem entregues pelos municípes. Desta forma o Município do Funchal entregou 8.125 euros a cada uma das instituições.

O apoio surge no âmbito de um protocolo estabelecido com as duas instituições. Os cheques solidários foram entregues hoje no âmbito das comemorações da Semana do Ambiente, que decorrem na Praça do Município.

A iniciativa de cariz ambiental e social "contribui para a preservação do ambiente, promovendo a circularidade dos resíduos, e, ao mesmo tempo, apoia financeiramente as Instituições de Solidariedade Social Núcleo Regional da Liga Portuguesa Contra o Cancro e Centro da Mãe", destaca a autarquia do Funchal, lembrando que desde 2009 "foram doados às duas instituições cerca de 250.668 euros".