'Be Your City - Be Young Be Cool' nos Jardins da Ajuda em Junho e Julho

A terceira edição do evento 'Be Your City - Be Young Be Cool' vai decorrer nos Jardins da Ajuda durante Junho e Julho.

O primeiro dia desta iniciativa, que apresenta experiências divertidas, como actividades lúdicas, desportivas e formativas, com vista a prática de hábitos de vida saudáveis e sustentáveis, vai contar com o workshop 'Tudo menos pincel', dinamizado pela Associação de Apoio a Crianças e Jovens, bem como com uma parede de escalada insuflável, um campo de voleibol e um campo de peteca ao ar livre, acompanhados de música ambiente proporcionada por um DJ.

"A Câmara Municipal do Funchal pretende com esta iniciativa alertar os Jovens para dizerem não ao consumo de drogas e incentivar a prática do Desporto", sublinha a autarquia.