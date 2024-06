Miguel Albuquerque contesta quem tenta minimizar os efeitos de um governo de gestão ao reiterar que "um orçamento em duodécimos não é bom para ninguém".

Espera por isso que esta segunda ronda de contactos com os partidos com assento na Assembleia Legislativa da Madeira possa, finalmente, produzir resultados práticos, que é como quem diz, garanta a aprovação do Programa de Governo e, consequente, Orçamento Regional para o presente ano.

O presidente do Governo diz ser este o desejo da maioria dos madeirenses e portosantense. "O povo quer ver isto resolvido", assegura.

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, falava à margem da abertura do estabelecimento comercial ‘Atelier Óptico’, detido pela Iconic Devotion, Lda., na zona da Praça do Carmo.