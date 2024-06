Fernando Gomes recebeu Rei de Espanha para assistir ao duelo com Itália

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, recebeu hoje, como membro europeu do conselho da FIFA, o Rei de Espanha, Filipe VI, em Gelsenkirchen, Alemanha, para assistir ao jogo frente à Itália, no Euro2024.

"O presidente da FPF, enquanto membro europeu do FIFA Council, foi nomeado como representante protocolar da UEFA para o jogo, cabendo-lhe a função de receber Filipe VI à chegada ao Arena Veltins, onde Espanha e Itália se defrontam na segunda jornada do Grupo B do Europeu", refere a FPF em comunicado.

Fernando Gomes, desde que ocupa cargos europeus, tem representado a UEFA em várias ocasiões, tendo recebido hoje não só o Rei de Espanha, como os presidentes das federações espanhola, Pedro Rocha, e italiana, Gabriele Gravina.

A Espanha e a Itália, líderes do Grupo B, com três pontos, defrontam-se hoje em Gelsenkirchen.