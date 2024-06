Registados 61 acidentes de viação na Região Autónoma da Madeira

O Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública revela que, entre 14 e 20 de Junho, foram registados um total de 61 acidentes de viação nesta R.A.M., distribuídos pelos seguintes concelhos: Funchal (26), Câmara de Lobos (5), Ribeira Brava (6), Ponta do Sol (2), Calheta (1), Porto Moniz (2), São Vicente (3), Machico (4), Santa Cruz (11) e Porto Santo (1).

Este número de sinistros resultou num total de 13 feridos ligeiros, (8 no Funchal, 2 em Câmara de Lobos, 1 na Ribeira Brava, 1 na Calheta e 1 em Santa Cruz).

As tipologias dos referidos acidentes de viação foram as seguintes: colisões (44) e despistes (17).

O Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública adianta ainda que ocorreram 16 detenções por condução de veículo em estado de embriaguez, (9 no Funchal, 4 em Câmara Lobos e 1 em Santana, 1 em Santa Cruz e 1 no porto Santo), 3 detenções por condução sem habilitação legal, (2 no Funchal e 1 no Porto Santo) e 1 detenção por desobediência recusa ao teste ao álcool em Santa Cruz.