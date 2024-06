Brasil "indignado" com ferimento de 3 cidadãos em ataque de Israel no Líbano

O Governo do Brasil reagiu hoje com "indignação" ao ferimento de três cidadãos brasileiros num bombardeamento no sul do Líbano atribuído a Israel.

Segundo nota do Ministério dos Negócios Estrangeiro brasileiro, o bombardeamento ocorreu no quadro da escalada de hostilidades entre as Forças de Defesa israelitas e o grupo xiita pró-iraniano Hezbollah, que opera a partir do sul do Líbano.

O comunicado acrescenta que os três brasileiros feridos foram internados num hospital da cidade libanesa de Tiro, mas não detalha o seu estado de saúde.

A nota reitera a rejeição do Brasil à continuação dos combates, intensificados desde que Israel foi atacado pelo grupo islâmico Hamas, em outubro do ano passado, o que desencadeou o conflito na Faixa de Gaza.

"O Brasil insta todas as partes envolvidas nas hostilidades a exercerem a máxima contenção, bem como a respeitarem os direitos humanos e o direito humanitário, de modo a evitar uma expansão do conflito em Gaza e evitar novas vítimas inocentes", lê-se no comunicado do Itamaraty.