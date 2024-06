Stoltenberg diz que 23 países da NATO vão atingir limite mínimo de despesa militar

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, adiantou hoje que 23 países aliados vão gastar este ano 2% ou mais do seu PIB em defesa, o limite mínimo estabelecido pela Aliança Atlântica.

Stoltenberg indicou ainda, no início de uma reunião com o Presidente norte-americano Joe Biden em Washington, que os países membros da NATO, aliança da qual Portugal faz parte, "estão a aumentar os seus gastos militares em 18% este ano".

É "o maior aumento em décadas", frisou o secretário-geral da NATO, que tem 32 membros.

O número apresentado representa um aumento de quase quatro vezes em relação a 2021. Apenas seis nações estavam a atingir o objetivo nesse ano, antes da invasão em grande escala da Ucrânia pelo Presidente russo, Vladimir Putin.

"Os europeus estão a fazer mais pela sua segurança coletiva do que há apenas alguns anos", frisou Stoltenberg.

O Presidente dos EUA realçou que a aliança se tornou "maior, mais forte e mais unida do que nunca" durante o mandato de Stoltenberg.

Biden falou afetuosamente de Stoltenberg, chamando-o de amigo e referindo que desejava que Stoltenberg, que é secretário-geral da OTAN desde 2014, pudesse cumprir outro mandato quando o atual expirar, em outubro.

"Juntos, dissuadimos novas agressões russas na Europa. Fortalecemos o flanco oriental da NATO, deixando claro que defenderemos cada centímetro do território", sublinhou.

Stoltenberg observou que os aliados estavam a comprar mais equipamento militar dos EUA.

"Portanto, a NATO é boa para a segurança dos EUA, mas a NATO também é boa para os empregos nos EUA", vincou.

Os membros da NATO concordaram no ano passado em gastar pelo menos 2% do seu produto interno bruto na defesa. O aumento dos gastos reflete as preocupações com a guerra na Ucrânia.

Alguns países também estão preocupados com a possível reeleição do antigo presidente Donald Trump, que caracterizou muitos aliados da NATO como aproveitadores das despesas militares dos EUA e disse durante a campanha que não defenderia os membros da NATO que não cumprissem as metas de gastos com defesa.

"As mudanças nas administrações dos EUA tiveram o argumento absolutamente válido de dizer que os aliados dos EUA estão a gastar muito pouco", destacou Stoltenberg, aos jornalistas.

A visita de Stoltenberg lança as bases para o que se espera ser uma cimeira crucial dos líderes da NATO em Washington no próximo mês.

A aliança militar cresceu em força e tamanho desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, há dois anos, com a adesão da Suécia e da Finlândia.

Os gastos com defesa de muitos países europeus caíram depois que o colapso da União Soviética em 1991 pareceu neutralizar o que era então a principal ameaça à segurança do Ocidente.

Mas depois de a Rússia ter tomado a Península da Crimeia, na Ucrânia, em 2014, os membros da NATO concordaram por unanimidade em gastar pelo menos 2% do seu PIB na defesa no prazo de uma década.

A invasão em grande escala que Putin lançou em 2022 estimulou os países europeus recentemente na linha da frente de uma guerra no coração da Europa a investirem mais recursos para atingir essa meta.

Espera-se que grande parte do foco da cimeira aborde o que a NATO e os governos dos membros da NATO podem fazer pela Ucrânia, à medida que este enfrenta ataques aéreos e terrestres implacáveis do seu vizinho mais poderoso.