"O programa poderia estar pintado a ouro que não aprovavam", diz Bruno Macedo

"Um jogo de sombras" é como Bruno Macedo classifica a discussão do Programa do Governo em que o PSD "apresenta as suas ideias e há alguns partidos que se interessam e depois temos os dois maiores partido da oposição a fingir".

O deputado social-democrata acusa PS e JPP de estarem "a fingir que estão preocupados com algo que não querem, em circunstância alguma, aprovar".

Bruno Macedo não tem dúvidas de que "poderiam estar, não 300, mas 3.000" das propostas da oposição, "poderia ter dois ferries e 5.000 auditorias a tudo o que mexe" e "o programa poderia estar pintado a ouro que não iriam aprovar".