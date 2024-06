Dupla Sandra&Ricardo actua nas ilhas Baleares

A dupla internacional Sandra&Ricardo apresenta-se, este domingo, em território espanhol. Pela primeira vez nas ilhas Baleares, o dueto participa nas Comemorações do Dia de Portugal, como parte do seu #Tour2024, refere nota à imprensa

“Felizes pela oportunidade de visitar musicalmente um novo espaço onde estão os nossos portugueses. Celebrar Portugal na Espanha. Levar ao palco uma mensagem de alegria, amor e união com um repertório variado, desde o mais tradicional até as nossas canções originais, os novos singles e músicas dos cinco álbuns publicados”, informou a cantora Sandra, que ressaltou que também vão partilhar palco com Lúcia Macedo e as Bandas Forró e Mega Star, vinda do Porto.

Sandra&Ricardo continuam assim a digressão. Este fim de semana também foi a vez do continente português: no Concelho de Santarém, nas Festas dos Santos Populares, em honra a Santo António. “Orgulhosos de apoiar instituições e associações que estão a dar o seu melhor contributo na área sociocultural, não podemos ficar atrás. A música é uma excelente terapia em momentos onde a vida nos põe a prova”, apontou o cantor Ricardo.

Na informação enviada, a dupla agradece ao público, e a todas as instituições públicas e privadas, que os têm apoiado ao longo dos anos, “e que apostam na diversidade, no intercâmbio artístico cultural e na valorização da cultura portuguesa, mais além das fronteiras”.