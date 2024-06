Drones e engenheiros madeirenses participam em exercício militar no continente

A ARDITI – Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação participa na segunda edição do Army Technological Experimentation (ARTEX 24), que decorre a partir da próxima segunda-feira, dia 17, até 5 de Julho no Campo Militar de Santa Margarida.

A presença da ARDITI, com os quatro investigadores do projeto Sentinela Atlântica, surge na sequência de um convite feito pelo Estado-Maior do Exército, durante o ano passado, aquando da visita à agência de inovação do então Comandante das Forças Terrestres, Tenente-General Paulo Maia Pereira.

Os engenheiros madeirenses, que se preparam para permanecer durante uma semana em Santa Margarida, de 21 a 28 de Junho, levam na mala três drones com características distintas. Um alfa interior, que vai ser utilizado pela primeira vez numa missão noturna, um alfa exterior e um drone de maior dimensão, o Bravo.

O projecto assinado entre a Região e o Estado-Maior-General das Forças Armadas para a investigação na área dos veículos aéreos não tripulados iniciou-se há três anos e prevê o desenvolvimento de quatro tipos de drones, para serem utilizados em diferentes cenários. Esta é mais uma oportunidade de os investigadores madeirenses conhecerem e contactarem de perto com empresas de tecnologias ligadas àqueles sistemas, não sendo a primeira vez que os madeirenses saem da Região para fazer exercícios com um ramo das Forças Armadas.

Em Setembro último a ARDITI foi convidada a estar presente no REPMUS23, exercício da NATO que juntou, em Setúbal, representantes de 26 países, entre mais de 40 empresas e universidades ligadas à investigação na área dos sistemas aéreos não tripulados. Foi coordenado pela Autoridade Marítima Nacional, que tinha na liderança o Almirante Dores Aresta, antigo Comandante Operacional da Madeira.