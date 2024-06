Moscovo diz ter impedido ataque de drones ucranianos no Cáucaso

A Rússia afirmou hoje ter impedido o ataque de drones ucranianos a um aeródromo militar na Ossétia do Norte, o primeiro contra a região situada a cerca de 1.000 quilómetros da fronteira ucraniana.

Em comunicado, o Ministério da Defesa russo afirmou ter impedido o ataque na Ossétia do Norte, no Cáucaso, sem dar mais pormenores.

Em Kiev, fonte dos serviços secretos militares confirmou à AFP que "o ataque de hoje ao aeródromo da Ossétia do Norte foi uma operação especial do GUR", o serviço de informações militares ucraniano.

Esta estrutura do Ministério da Defesa ucraniano é conhecida por operações no interior da Rússia e nos territórios ucranianos que controla.

A Ucrânia, que enfrenta a ofensiva russa há mais de dois anos, retalia regularmente atacando regiões russas.

"Três drones aéreos foram abatidos por sistemas de defesa antiaérea em Mozdok", cidade na Ossétia do Norte, no Cáucaso, afirmou o líder regional Sergei Menyailo, no Telegram.

"De acordo com as informações iniciais, os drones vieram do lado ucraniano", afirmou.

Este é o primeiro ataque com drones contra a Ossétia do Norte, situada a cerca de 1.000 quilómetros da fronteira ucraniana, desde o início da invasão da Ucrânia, em fevereiro de 2022.

O ataque "envolveu um aeródromo militar local", segundo o líder regional, que relatou terem existido "pequenos danos e incêndios".