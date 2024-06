Pai detido por suspeita de abusar sexualmente de duas filhas menores em Aveiro

A Polícia Judiciária (PJ) de Aveiro deteve um homem, de 42 anos, suspeito de ter abusado sexualmente de duas filhas de 13 e 14 anos, informou hoje aquele órgão de polícia criminal,

Em comunicado, a PJ refere que o suspeito foi detido no cumprimento de um mandado de detenção emitido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Aveiro.

De acordo com a PJ, os abusos sexuais terão acontecido várias vezes, quando o detido coabitava temporariamente com as filhas, uma vez que não detinha a guarda das mesmas.

"Os factos criminosos ocorreram no concelho de Águeda, aproveitando o suspeito os momentos em que se encontrava sozinho com as meninas, para as sujeitar a práticas sexuais de diversa índole", refere a mesma nota.

De acordo com os investigadores, o homem "aproveitava o recato da casa e valia-se da sua ascendência sobre as menores resultante da autoridade parental intrínseca à relação familiar entre eles".

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva e de proibição de contactos com as menores.