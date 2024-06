Fazer compras online sem 'vender' a segurança

A internet veio facilitar a forma como fazemos compras. Actualmente é possível, com pouco esforço, conseguir comprar roupas, electrodomésticos, calçado e muito mais no conforto do lar, sem ter de enfrentar filas. Todavia é necessário ter em atenção às burlas e ao phising.

Este Explicador pretende deixar algumas dicas de como comprar online sem comprometer a sua segurança.

Apesar de existirem muitas vantagens em comprar e vender online pode, também, deparar-se com perigos que minam a sua segurança. A DecoProteste deixa algumas sugestões para se precaver.

Criar um e-mail exclusivo para compras online

A Deco refere que através de um e-mail dedicado apenas às compras na internet não vai necessitar de se preocupar com a caixa sempre cheia com anúncios indesejados das lojas online que visitou, acrescentando que ao criar esse correio electrónico pode detectar, mais facilmente, e-mails fraudulentos.

Utilizar cartões temporários e virtuais para efectuar pagamentos

De forma a não comprometer os dados associados ao seu cartão bancário, deve optar por cartões temporários e virtuais com o montante necessário para o produto que deseja comprar.

Por norma, estes cartões são de utilização única ou exclusiva para um único comerciante. " Desta forma, se o seu cartão temporário for roubado, o dinheiro retirado da sua conta bancária está limitado ao valor que estipulou no cartão", explica a DecoProteste, referindo, ainda, que utilizar cartões que necessitam e autenticação complementar para autorizar os pagamentos, como os que têm o serviço 3DSecure, em sites com sistemas de segurança adicional aumenta a segurança entre transacções.

Com este sistema de autenticação, é necessário, no mínimo, dois elementos distintos. Actualmente, o método de autenticação mais utilizado em complemento aos dados do cartão é a autorização na aplicação do banco.

Confirme que faz negócios com vendedores de segurança

Quer esteja a comprar um produto numa loja virtual, quer a uma pessoa, deve garantir a legitimidade da entidade que está a vender para evitar correr riscos. Detecte qualquer actividade da outra parte que lhe pareça suspeita.

"A maioria das plataformas permite visualizar as opiniões que os demais compradores têm de cada vendedor. Não ignore essa informação, que pode ser um bom indício de um vendedor menos seguro", aconselha a Deco. Por isso, para garantir que a loja online é segura pode verificar se o endereço começa por 'https://' ou se o mesmo tem um cadeado que o antecede. Não insira dados bancários num site que não cumpra esses requisitos, nem aceda a sites por links enviados por e-mail ou SMS. Opte sempre por digitar o endereço na respectiva barra.

Suspeitar de ofertas demasiado 'sedutoras'

Encontrar artigos a preços 'sedutores' e mais baratos deve ser visto como um sinal de alerta. Deve ter em atenção que produtos com um valor muito abaixo do preço de mercado pode tratar-se de uma fraude.

"Não se deixe enganar por vendedores que pressionem a venda com questões pessoais, como doença ou desemprego, por exemplo. Essa pode ser uma armadilha para tornar a transacção mais rápida, sem dar ao comprador tempo para ponderar a aquisição", avisa a Deco.

Desconfie de e-mails que pedem dados bancários adicionais

Pode receber e-mails, com aspecto dos enviados por lojas oficiais, para lhe conseguirem usurpar dados bancários ou privados. Saiba que "nenhum banco solicita dados de cartões ou de autenticação nos canais digitais por e-mail. Nem as lojas necessitam dessa informação adicional por e-mail. A isto chama-se phishing".

Estas mensagens são compostas por um link que ao carregar está a transferir 'malware' para o seu dispositivo.

Por fim, evite utilizar redes partilhadas ou públicas para aceder aos seus dados bancários, assim como para autorizar pagamentos de compras. Prefira ligações à internet privadas e mantenha o antivírus actualizado.