Expressões idiomáticas em quadras

Comer cru e quente:

fazer algo apressado,

é meter pão ao forno

sem estar bem amassado.

No balde dar pontapé:

sem cuidado atuar,

sobre um problema

não o querer enfrentar.

Agora é que são elas:

dificuldade que surge,

quando não se espera

e o pior emerge.

Amigo da onça:

amigo bom parece,

fingido e simulado,

o pior transparece.

Andar nas nuvens:

desatento estar,

olha e não vê,

tudo ao lado passar.

Ao Deus dará:

sem rumo andar,

pra esquerda e direita,

não sabe onde virar.

Arregaçar as mangas:

começar a trabalhar,

com afinco fazer,

só no final parar.

Bater as botas:

é parar de respirar,

ir desta para melhor,

ao céu ou inferno parar.

Por a boca no trombone:

a todos alto falar,

privado segredo,

público o tornar.

Cada macaco seu galho:

é fácil de saber,

em assuntos alheios

não se intrometer.

Dar língua nos dentes:

segredo não guardar,

o que era reservado

a todos contar.

Dor de cotovelo:

é inveja sentir

o que nos outros vê,

para si não conseguir.

Falar pelos cotovelos:

quase sem parar

muito diz e desdiz,

parece sem pensar.

Com uma cajadada

dois coelhos matar:

resolver duas situações

de uma só vez atuar.

Sobre a missa

nem a metade saber:

falar de um assunto

sem sequer o conhecer.

Na morte da bezerra

ficar a pensar:

alunar na Terra

e na Lua aterrar.

Agulha no palheiro

ter de a procurar:

algo muito difícil

nunca irá encontrar.

Grande tempestade

no copo d’água fazer:

com algo insignificante

grande conflito ter.

Virar a casaca:

mudar de opinião,

para o seu interesse

conforme a ocasião.