Suíça devolve três bens culturais arqueológicos "extremamente importantes" ao Iraque

A Suíça devolveu esta sexta-feira ao Iraque três bens culturais arqueológicos "extremamente importantes" da Mesopotâmia, que tinham sido confiscados como parte de um processo criminal em Genebra.

Durante uma cerimónia em Berna, a ministra do Interior suíça, Elisabeth Baume-Schneider, entregou os três itens - dois relevos e uma estátua - ao vice-primeiro-ministro e ministro dos Negócios Estrangeiros do Iraque, Fouad Hussein, divulgaram as autoridades suíças em comunicado.

Estes três objetos mesopotâmicos, que têm entre 1700 e 2800 anos, foram confiscados em 2023 no âmbito de um processo penal no cantão de Genebra.

No comunicado, a Secretaria Federal de Cultura explicou que se trata de dois grandes relevos assírios do século VIII a.C., provenientes do importante sítio arqueológico de Nimroud-Kalkhu, e um fragmento do busto real dos séculos II e III, da antigo cidade de Hatra, todas localizadas no atual Iraque, na região de Mosul.

Os objetos foram descobertos e documentados durante escavações oficiais em 1846/47, 1959 e 1976.

"[As peças] Posteriormente deixaram o Iraque ilegalmente numa data desconhecida e sob circunstâncias desconhecidas", destacaram as autoridades suíças na nota.

Esta é a quinta restituição de objetos ao Iraque pela Suíça desde 2005, "e de longe a mais importante".

Ambos os países são partes na Convenção da UNESCO de 1970 sobre Medidas para Proibir e Prevenir a Importação, Exportação e Transferência Ilícitas de Propriedade de Bens Culturais.

Segundo as autoridades suíças, o património mesopotâmico está entre as categorias de bens culturais iraquianos mais ameaçadas.

Até à data, a UNESCO incluiu três sítios iraquianos na lista do património mundial em perigo, incluindo o sítio de Hatra.

Os objetos foram entregues esta sexta-feira ao Iraque mas são objeto de uma exposição excecional aberta ao público até 07 de junho.