GESBA aposta na formação

Cerca de quatro dezenas de técnicos e produtores estiveram, hoje, na sessão de encerramento da formação em novas técnicas de produção de bananicultura, que decorreram, desde segunda-feira, com Victor Galán, reconhecido mundialmente no sector da fruticultura, particularmente da banana, do mango e da líchia.

"No encerramento, a gerente da GESBA, Aurélia Sena, agradeceu ao especialista à Victor Galán a disponibilidade para se deslocar durante esta semana à Madeira, ensinando diferentes técnicas aos colegas e esclarecendo dúvidas aos produtores que se inscreveram na ação que se estendeu, posteriormente, aos mangos", indica nota à imprensa.

"Esta formação é o resultado da reorganização do sector da banana, que passa por uma maior capacitação de todos quantos estão ligados a uma das principais produções agrícolas madeirenses, que reúne cerca de 2900 produtores", conclui a mesma nota.