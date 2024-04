O ministro dos Negócios Estrangeiros de Espanha rejeitou hoje a ideia de que a Europa está a viver um período de pré-guerra, como defendeu o primeiro-ministro polaco, e disse que não vê uma guerra mundial "a caminho".

"Não vejo a Terceira Guerra Mundial a caminho e não vejo ninguém a preparar-se para isso", sustentou José Manuel Albares, num encontro com jornalistas, incluindo a Lusa, em Bruxelas.

O ministro com a pasta da diplomacia de Espanha acrescentou que já "há uma situação bastante séria na Europa" e que não é preciso "assustar as pessoas mais do que já estão".

"Há uma guerra convencional, de larga escala, num país europeu. Independentemente do tipo de guerra, é uma guerra, contra a Carta das Nações Unidas [...], não precisamos de estar na Terceira Guerra Mundial para perceber a seriedade do momento", acrescentou.

O primeiro-ministro da Polónia, Donald Tusk, disse no início da semana que o clima na Europa era de "pré-guerra", fazendo um paralelismo com o que aconteceu no período que antecedeu a Segunda Guerra Mundial.

José Manuel Albares recusou hoje não só esta noção como a ideia preconizada pelo Presidente francês, Emmanuel Macron, de equacionar o envio de militares para a Ucrânia.

Fontes diplomáticas admitiram à Lusa que nem dentro do círculo governativo francês esta hipótese está a ser considerada e que, possivelmente, as declarações de Macron seriam uma posição pessoal ou até uma maneira de criar desconforto no Kremlin.