“Madeira é o exemplo daquilo que nós podemos fazer no país”

Em representação do PSD Nacional, Miguel Pinto Luz, vice-presidente do PSD veio à Madeira elogiar a política da governação regional do PSD. “Aqui é o exemplo daquilo que nós podemos fazer no país”, declarou, reforçando a convicção com desejo do exemplo da governação madeirense poder “contaminar todo o país”.

Pinto Luz veio reforçar que “o PSD é o caminho do progresso do futuro, do progresso e da justiça social”. Destacou a hegemonia do Partido na Região. “Sempre tivemos a confiança do povo”, recordou, para desafiar Miguel Albuquerque: “No próximo dia 26 esta regra se cumpra mais uma vez”. Elogiou o líder regional do partido pela “resiliência e coragem” em enfrentar mais este desafio e continuar a liderar um partido onde enaltece a “renovação e competência” nos diversos órgãos do PSD/M.

O também ministro das Infraestruturas e Habitação, olhando para a realidade do país, assumiu ter pressa por entender que “Portugal não pode esperar mais”.

Assegurou que a nova liderança na República não se deixa condicionar “pelas agendas ocultas e mediáticas”.

“É tempo de cerrar fileiras de nos juntarmo-nos todos, porque todos somos poucos para as batalhas que se avizinham”. Em nome do PSD Nacional assegurou haver “toda a confiança” para “em conjunto, em harmonia, em sinergia encontrar soluções para os problemas” ao concluir que “Portugal está devedor da Madeira”.