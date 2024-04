Consumidores da zona euro baixam para 3,1% previsão de inflação nos próximos 12 meses

Os consumidores da zona euro esperavam em fevereiro que a inflação se situasse em 3,1% no próximo ano, menos duas décimas do que a estimativa de janeiro e o nível mais baixo desde o início da guerra na Ucrânia.

De acordo com o Banco Central Europeu (BCE), os consumidores sentiram uma menor inflação pelo quinto mês consecutivo em fevereiro, considerando que no último ano esta se situou em 5,5%, contra uma previsão de 6% em janeiro.

Em relação aos próximos três anos, os inquiridos pelo banco central da zona euro mantiveram as expectativas em 2,5%.

A inflação na zona euro abrandou duas décimas em fevereiro para 2,6%, de acordo com os dados do gabinete de estatísticas da UE, Eurostat, enquanto o BCE reviu em baixa as suas expectativas para este indicador em março para 2,3% em 2024, 2% em 2025 e 1,9% em 2026.

As expectativas de rendimento dos consumidores aumentaram para 1,4% em fevereiro, contra 1,2% no mês anterior, enquanto as das despesas nos 12 meses até fevereiro caíram pelo quarto mês consecutivo, de 6,6% em janeiro para 6,4%.

Os inquiridos acreditam que a economia irá contrair-se 1,1% no próximo ano, contra 1,2% em janeiro, e reviram em baixa a taxa de emprego para 10,5%.

Por último, os inquiridos esperam que os preços da habitação aumentem 2,4% no próximo ano, contra 2,2% no mês anterior, enquanto mantiveram a expectativa das taxas de juro em 5,1%.