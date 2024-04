Prevenção da violência em debate na Fnac Madeira

A FNAC Madeira promove a 22 de Abril, na próxima segunda-feira, uma conversa sobre 'Maus-Tratos Infantis e Violência na Idade Adulta' para assinalar o mês da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância.

A iniciativa tem como objetivo abordar a interligação entre os maus-tratos em criança, a exposição à violência na família de origem e a violência nas relações íntimas, destacando a importância da prevenção e protecção das crianças e jovens.

O colóquio, aberto ao público em geral, está previsto para as 19 horas e deverá contar com a moderação de Ana Cristina Saial, psicóloga e investigadora na área da violência nas relações íntimas, e com as intervenções de Andreia Loureiro, presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Câmara de Lobos, Joana Alegria, psicóloga clínica e da saúde e Mariana de Sousa Martins, psicóloga clínica.