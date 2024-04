Madeira regista mais ocorrências em negócios

Dados divulgados recentemente pela Prosegur Alarms analisam as ocorrências reais por região, no decorrer do ano de 2023. Na Região Autónoma da Madeira, os registos de ocorrências de alarmes prevalecem em estabelecimentos comerciais, destacando-se os municípios de Funchal, Câmara de Lobos e Santa Cruz. Quanto às ocorrências em particulares, destacam-se os municípios do Funchal e Câmara de Lobos. No total das ocorrências em negócios e particulares, 78% estão relacionadas com intrusão.

Por municípios, o Funchal foi o que registou mais ocorrências reais no decorrer do ano passado, sendo que 85% destas ocorrências foram registadas em negócios e 15% em particulares, com um pico em dezembro.

Câmara de Lobos segue-se no que toca ao maior número de ocorrências na Madeira. Registou 60% das ocorrências em negócios e 40% em particulares. Maio foi o mês com mais ocorrências.

Santa Cruz é a terceiro município a registar o maior número de eventos em estabelecimentos comerciais, com 100% dos eventos registados em negócios. O mês que registou mais ocorrências foi outubro.

A Prosegur conta com um leque 360º de produtos destinados à segurança de residências e escritórios empresariais, desde soluções para a segurança física dos espaços, como alarmes, alertas de incêndio, fumo, inundações ou fugas de monóxido de carbono. A empresa lançou no ano passado o Pet Ready, um alarme compatível com animais de estimação. São também disponibilizadas soluções de segurança motorizada, através do serviço Vigilante Premium, que consiste num vigilante disponível 24 horas, 365 dias por ano, e intervém sempre que haja um evento real de alarme para garantir que a resposta seja feita mais rapidamente possível.

Em termos de segurança pessoal, a empresa apresenta o serviço Prosegur ContiGo, disponível através de um smartphone, que disponibiliza um botão de SOS que, quando ativado, emite um sinal diretamente à Central de Segurança 24 horas, juntamente com a localização do utilizador.