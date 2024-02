PS dedica dia às regiões autónomas, AD em Castelo Branco e Portalegre

O secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, dedica o terceiro dia de campanha eleitoral às regiões autónomas, enquanto o líder da Aliança Democrática, Luís Montenegro, estará concentrado nos distritos de Castelo Branco e Portalegre.

Pedro Nuno Santos começa o dia ainda nos Açores, com uma visita ao Centro de Interpretação das Microalgas Algicel na ilha de São Miguel, mas segue para a Madeira, onde tem agendado um comício ao início da noite.

Luís Montenegro vai visitar o Agrupamento de Produtores de Cereais do Sul (Cersul) em Elvas, reservando a tarde para contactos com a população em Portalegre e para visitar o Instituto Politécnico de Castelo Branco, terminando o dia com um comício na Covilhã.

O Chega, de André Ventura, retoma as arruadas em Braga e tem previsto um comício em Guimarães, enquanto Rui Rocha, presidente da Iniciativa Liberal, dedica o dia ao sul, com uma reunião com agricultores em Beja, uma visita ao local do futuro hospital central do Algarve em Loulé e contactos com a população em Faro.

A Educação está hoje na agenda da coordenadora do BE, Mariana Mortágua, com uma visita e reunião na sede do Agrupamento de Escolas de São Teotónio, em Odemira, seguindo depois para uma arruada em Almada, onde termina o dia com um comício.

A CDU concentra as suas ações de campanha no distrito de Setúbal, onde o secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, vai contactar com a população, almoçar com os trabalhadores da Câmara Municipal de Palmela e intervir também num comício em Almada.

A norte estará o porta-voz do Livre, Rui Tavares, que em Matosinhos visita o CEiiA - Centro de Engenharia e Desenvolvimento de Produto e o CIIMAR - Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental, terminando o terceiro dia de campanha conversando sobre mobilidade com representantes da Comissão de Utentes de Transportes do Alto Minho e da Braga Ciclável.

Já a porta-voz do PAN, Inês de Sousa Real, vai estar em Beja, onde visita o aeroporto e contacta com a população, reunindo depois, em Sintra, com a associação Patas Errantes e concluindo o dia de campanha com a distribuição de panfletos na estação de comboios Algueirão-Mem Martins.