Governo Regional confiante na execução de todos os projectos financiados pelo PRR

O secretário regional de Finanças mostrou-se confiante, no final da manhã de hoje, após a 6.ª reunião da Comissão Regional de Acompanhamento (CRA) do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR-RAM), de que a Madeira conseguirá executar todos os projectos a que se propôs, beneficiando do envelope financeiro que foi colocado à disposição da Região. "Neste momento, não antevejo riscos de não execução de projectos em particular, concretamente aqueles que estão sob gestão directa do Governo Regional", assegurou.

Rogério Gouveia, que dizia ser “satisfatória” os 64% de taxa de execução actual, não deixou, contudo, de demonstrar alguma preocupação com a questão dos “prazos apertados” para a conclusão de todos os projectos até 31 de Dezembro de 2026.

“Atendendo à complexidade e à adversidade dos investimentos que estão em causa, não podemos relaxar”, notando que foi, precisamente, esse o compromisso deixado perante os conselheiros, na reunião de hoje.

O governante realçou o “empenho” do Governo Regional, para que “esta cadência de execução” seja mantida até ao final do ‘quadro’.

O secretário das Finanças mostrou, igualmente, agrado com a reprogramação conseguida pela Região, através do Instituto de Desenvolvimento Regional (IDR), que representa um reforço do envelope financeiro de 119 milhões de euros, aspecto que foi objecto de analise na reunião de hoje, nomeadamente no que toca às áreas de intervenção beneficiadas por esse aumento do financimento.

Estamos a falar de mecanismos de apoio ao tecido empresarial, quer através de instrumentos de garantia, quer através de incentivos à modernização tecnológica para as empresas, da inovação da efeciência energática no seio das empresas, igualmente. Mas, também, investimentos que visam aumentar a autonomia energética do Porto Santo e incentivos para a renovação da frota de autocarros, que sejam preferencialmente movidos a energia eléctrica ou energeticamente mais eficientes. Rogério Gouveia, secretário regional de Finanças

Os jornalistas, o governante ressalvou que o facto de o Governo Regional estar em gestão não coloca em causa o cumprimento dos marcos e metas estabalecidos para cada projecto, lembrando a pronúncia do Tribunal de Contas sobre esta matéria.