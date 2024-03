ARAE alerta para risco de asfixia com brinquedo

A Autoridade Regional das Actividades Económicas deixou um alerta relativamente a um brinquedo (Espada com Luz e Som) designado ‘sword with light and sound’, da marca ‘Flying Tiger Copenhagen’, com o código de barras 0200030504732.

Segundo informou, foi detectado que “o material de plástico que envolve as pilhas pode partir-se, expondo-as”. “Existe, portanto, um risco potencial de asfixia para crianças pequenas”, reforçou, dando conta que “o produto não está em conformidade com os requisitos da Directiva 2009/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de Junho de 2009, relativa à segurança dos brinquedos, transposta para ordem jurídica nacional pelo Decreto-Lei n.º 43/2011 de 18 de Junho”.

Assim, alerta os potenciais consumidores na Região Autónoma da Madeira para a não utilização deste produto.