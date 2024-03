EUA reduz isolamento de doentes com covid-19 de cinco dias para um

As autoridades sanitárias norte-americanas reduziram ontem de cinco para um dia a recomendação de isolamento para as pessoas que testem positivo para a covid-19 caso já se sentam melhor e sem febre.

Os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) aconselharam também que as pessoas que estiveram doentes com covid-19 ou com outro vírus respiratório devem usar uma máscara durante cinco dias, sempre que saiam de casa, acrescenta a agência de notícias espanhola EFE.

"A covid-19 continua a ser uma ameaça significativa para a saúde pública, mas já não representa a emergência que outrora representou e os seus impactos assemelham-se cada vez mais aos de outras doenças respiratórias", afirmou o CDC num relatório.

Nos últimos dois anos, as hospitalizações semanais por casos de covid-19 diminuíram em mais de 75% e as mortes semanais diminuíram em mais de 90%, revelou a diretora do CDC, Mandy Cohen, numa conferência de imprensa.

Até hoje, o CDC aconselhava às pessoas com covid-19 que usassem uma máscara até dez dias após o fim do período de isolamento.

Agora, o isolamento pode ser terminado se, após 24 horas, a pessoa se sentir melhor e a temperatura corporal tiver voltado ao normal sem a administração de medicamentos.

O vírus da covid-19 foi identificado no final de 2019 na China, tendo a Organização Mundial de Saúde declarado uma situação de pandemia em 2020.

Apenas no ano passado, a OMS declarou o fim do período pandémico, tendo este vírus provocado a morte de mais de sete milhões de mortes.