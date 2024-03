Participação aumenta na hora marcada para protesto anti-Putin

A participação nas assembleias de voto aumentou hoje até ao meio-dia em várias cidades da Rússia, quando ocorre uma ação de protesto contra o Presidente russo, Vladimir Putin, segundo a imprensa internacional.

De acordo com a agência de notícias EFE, o número de eleitores aumentou significativamente em Moscovo até às 12:00 (09:00 em Lisboa), hora marcada pela oposição para as pessoas se deslocarem aos centros de votação para demonstrarem a sua rejeição à Putin.

O Presidente russo concorre nestas eleições ao seu quinto mandato como chefe de Estado da Rússia.

A eleição deverá manter Putin no poder até 2030, ano em que completará 77 anos, com a possibilidade de um mandato adicional até 2036, devido a uma alteração constitucional feita em 2020.

Os moscovitas formaram longas filas em frente às escolas sob o olhar atento dos agentes de segurança, que, no entanto, não intervieram para impedir a ação de protesto, apesar dos avisos do Ministério Público sobre a proibição de participar em aglomerações no terceiro dia das eleições, que começaram na sexta-feira.

Esse aumento na participação eleitoral também ocorreu em outras cidades russas, bem como nas embaixadas do país no estrangeiro, segundo a EFE.

A manifestação "Meio-dia contra Putin" foi apoiada em fevereiro pelo falecido líder da oposição Alexei Navalny, pouco antes da sua morte em circunstâncias estranhas na prisão.

Essa ação de protesto também incentivou os seus participantes a boicotarem a eleição, a votarem em qualquer outro candidato que não fosse o presidente russo ou destruir o boletim de voto.

Além de receber o apoio de quase toda a oposição no exílio, como do magnata Mikhail Khodorkovsky, a ação também foi apoiada pelos opositores dentro da Rússia, como de Yekaterina Duntsova - que tentou concorrer às eleições presidenciais, mas não conseguiu a aprovação da comissão eleitoral.

Também o político pacifista Boris Nadezhdin, que foi vetado pelas autoridades eleitorais russas, apoiou hoje o protesto da oposição e garantiu que "o povo russo tem hoje a oportunidade de mostrar a sua posição sobre o que acontece votando não em Putin, mas em outra pessoa".

Numa tentativa de frustrar os planos da oposição, o Ministério Público russo afirmou que apelar ou participar em tais ações poderia levar a penas de prisão por obstrução do processo eleitoral.

Até agora, nenhuma detenção foi relatada devido à participação na ação "Meio-dia Contra Putin".