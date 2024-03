Lusodescendente David Valadão enfrenta democrata em distrito crítico na Califórnia

O republicano lusodescendente David Valadão avançou hoje nas primárias para as eleições de novembro e vai enfrentar o candidato democrata Rudy Salas no 22º distrito da Califórnia, corrida com margens apertadas que será crítica para o controlo do Congresso.

Valadão, congressista incumbente deste distrito do vale central da Califórnia onde há uma forte comunidade portuguesa, foi o candidato mais votado nas primárias: obteve 33% da votação (18.084 votos) contra os 30,6% de Rudy Salas (16.762 votos).

Para trás ficaram o republicano Christ Mathys, um apoiante do ex-presidente Donald Trump que procurou destronar Valadão, e a democrata Melissa Hurtado, que montou um desafio inesperado a Rudy Salas.

Valadão foi um dos 10 congressistas republicanos que votaram a favor do segundo 'impeachment' de Donald Trump, após a invasão do Capitólio a 06 de janeiro de 2021, o que o tornou controverso dentro do partido e motivou o desafio de Chris Mathys.

"Sinto-me mais uma vez humilde por receber o apoio de tantos eleitores no vale central", reagiu David Valadão à vitória nas primárias, através da sua conta na rede social X. "Vou continuar a trabalhar duramente para ganhar o vosso apoio outra vez em novembro".

O 22º distrito tem flutuado entre republicanos e democratas nos últimos anos, o que o torna importante porque pode cair para qualquer um dos lados e ser decisivo no controlo da Câmara dos Representantes. A maioria republicana é muito curta neste momento e nas eleições de novembro uma vitória democrata contra Valadão pode ajudar à reviravolta.

Foi isso que quase aconteceu nas intercalares de 2022, quando Rudy Salas ficou perto de conseguir tirar o assento a David Valadão. O lusodescendente venceu por 3.132 votos, o equivalente a 51,5% do total, contra 48,5% do democrata.

Agora, a eleição geral "é uma corrida que tem de se ganhar para virar o controlo da Câmara", escreveu Salas no X, em reação aos resultados finais das primárias, anunciados hoje. "O caminho para uma maioria na Câmara passa pelo vale e pela CA22", disse noutra publicação.

David Valadão continua a ter o apoio da comunidade luso-americana do vale central, uma região maioritariamente rural onde questões como a seca e o acesso a água para cultivo dominam a política local.

No entanto, os democratas acreditam que é possível vencer no distrito, à semelhança do que aconteceu em 2018, quando TJ Cox ultrapassou o lusodescendente e conseguiu o assento na Câmara dos Representantes. Valadão voltaria a ser reeleito em 2020 e 2022, mas as margens entre candidatos têm vindo a diminuir.

As eleições gerais estão marcadas para 05 de novembro de 2024.